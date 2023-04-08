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Почему американская империя зла стремится развязать братоубийственную войну по украинскому сценарию теперь уже на Тайване

Почему американская империя зла стремится развязать братоубийственную войну по украинскому сценарию теперь уже на Тайване

Сегодня только неадекватные люди могут восхищаться затеянной авантюрой престарелой старушки Нэнси Пелоси, место которой уже давно в доме престарелых, а не в нижней палате Конгресса США! Мнение же неадекватных политологов, что она доказала всему миру, что якобы США никого не боится и вновь диктует права всему миру, просто смешно!                                                                                                                                      Вместе с тем меня крайне удивляет, что никто еще не заявил о том, что главной причиной вояжа этой выжившей с ума старушки все-таки была попытка развязать очередную войну Китая в Тайване, как это сделали американцы на Украине, развязав братоубийственную войну ! И эта война ,на мой взгляд, начнется очень скоро , поскольку китайцы обязательно присоединят Тайвань, который так "дружит" с США и является угрозой Китаю!                        Что касается  престарелой американской марионетке Пелоси, то  подобная провокация крайне полезна для нее в предстоящих выборах, в которых она намеревается предстать перед избирателями как «бесстрашный борец за демократию».

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