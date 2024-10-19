Именно знаменитая паста Амосова положена в основу рецепта наших батончиков Butman.

Там точно такие же ингредиенты, но в удобном формате батончика, который можно положить в карман и взять с собой на тренировку, соревнование или в поездку, чтобы иметь возможность быстро перекусить с пользой для здоровья.
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