Эвакуация из Киева: чиновники тайно вывозят свои семьи - грозит скорая катастрофа?

Киев может быть «добит» до октября, чиновники госаппарата тайно вывозят свои семьи из столицы, многие горожане, не дожидаясь зимы, уезжают на запад Украины.
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