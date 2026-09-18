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Эвакуация из Киева: чиновники тайно вывозят свои семьи - грозит скорая катастрофа?

Эвакуация из Киева: чиновники тайно вывозят свои семьи - грозит скорая катастрофа?

Киев может быть «добит» до октября, чиновники госаппарата тайно вывозят свои семьи из столицы, многие горожане, не дожидаясь зимы, уезжают на запад Украины.

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