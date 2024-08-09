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Глава района Курской области Белоусов предложил добровольную эвакуацию, но удалил пост

Глава района Курской области Белоусов предложил добровольную эвакуацию, но удалил пост

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов предложил жителям приграничных районов добровольно эвакуироваться.

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