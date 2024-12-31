На фоне длительного путешествия российского спецборта из правительственного летного отряда в США некоторые украинские «политические оракулы» даже заявили, что грядет якобы сенсация и конфликт закончится 30 января в 21 час по киевскому времени.
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