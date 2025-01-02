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Арестович*: чтобы развалить Россию, нужна армия в 25 миллионов человек

Арестович*: чтобы развалить Россию, нужна армия в 25 миллионов человек

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* поделился своим видением того, какие силы необходимы Украине для оказания достойного сопротивления российской армии.

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