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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Следователи ответили на главные вопросы по раскрытому делу политеховского маньяка

Следователи ответили на главные вопросы по раскрытому делу политеховского маньяка

Подозреваемый по делу политеховского маньяка Виталий Манишин скоро предстанет перед судом Виталия Манишина, который подозревается в преступлениях политеховского маньяка (в убийстве 11 девушек и женщин), совсем скоро начнут судить в Калманском районном суде.

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