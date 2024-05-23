Следователи ответили на главные вопросы по раскрытому делу политеховского маньяка

Подозреваемый по делу политеховского маньяка Виталий Манишин скоро предстанет перед судом Виталия Манишина, который подозревается в преступлениях политеховского маньяка (в убийстве 11 девушек и женщин), совсем скоро начнут судить в Калманском районном суде.
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