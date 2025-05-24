Политика как он...
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Политика как она есть

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Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

Власти Екатеринбурга: иконы не входят в список допустимых предметов на ЕГЭ Ученицу 11-го класса одной из гимназий Екатеринбурга не пропустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, потому что иконы не входят в список "допустимых предметов", сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

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Комментарии
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владимир рябченко
А чем это от бегающего с намазным ковриком мусульманина отличается? Школьница - провокатор...? У нас церковь отделена от государства? или...
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6 час.
Т
Тульнов
Нет, конечно!
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5 час.
нн
наталья никифорова
Иконы должны находиться в храме или дома. Школа не храм и не квартира. правила одни для всех.  Если бы ее не пустили в &quot;воскресную школу&quot;, тогда я бы возмутилась. Нечего из школы делать храм, мечеть или синагогу. Это светское заведение и правила одни для всех. Точно так же я считаю что мусульманских причиндалов или еврейской кипы там тоже не должно быть. Для этого существуют специализированные школы. А если барышня не надеется на свои знания, а уповает на помощь Бога, то мне ее жаль. лучше бы училась как следует. А молиться надо в храме.
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3 час.
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