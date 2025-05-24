Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

нн

наталья никифорова

Иконы должны находиться в храме или дома. Школа не храм и не квартира. правила одни для всех. Если бы ее не пустили в "воскресную школу", тогда я бы возмутилась. Нечего из школы делать храм, мечеть или синагогу. Это светское заведение и правила одни для всех. Точно так же я считаю что мусульманских причиндалов или еврейской кипы там тоже не должно быть. Для этого существуют специализированные школы. А если барышня не надеется на свои знания, а уповает на помощь Бога, то мне ее жаль. лучше бы училась как следует. А молиться надо в храме.