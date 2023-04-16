Андрей Аршавин назвал ошибочным один из пенальти в матче "Торпедо" - "Спартак"

Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал ошибочным решение арбитра матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назначить пенальти за игру рукой полузащитника "Торпедо" Равиля Нетфуллина в матче со "Спартаком".
Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал ошибочным решение арбитра матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назначить пенальти за игру рукой полузащитника "Торпедо" Равиля Нетфуллина в матче со "Спартаком".
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