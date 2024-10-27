Илон Маск ответил Байдену на обвинение в его нелегальном пребывании в США

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Маск находился в США нелегально, когда начинал свой бизнес, об этом 27 октября пишет Маск в своем аккаунте соцсети Х.
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