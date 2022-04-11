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Алексей СТРЕПЕТОВ: По игре «Зенит» был явно сильнее

Алексей СТРЕПЕТОВ: По игре «Зенит» был явно сильнее

Итоги матча в Грозном мы подвели с бывшим полузащитником «сине-бело-голубых» и тренером «Зенита-2».- Ожидал большего от соперника в плане агрессивности, - сказал Алексей Стрепетов.

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