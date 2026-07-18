«Полностью «выключить» украинские порты»: десятки вражеских кораблей горят у Одессы

Больше 20 украинских кораблей поражено в Черном море за последние дни. Минувшей ночью ВС РФ продолжили систематическое нанесение групповых ударов по ключевым объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, задействованным в логистическом обеспечении украинской армии.