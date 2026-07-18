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«Полностью «выключить» украинские порты»: десятки вражеских кораблей горят у Одессы

«Полностью «выключить» украинские порты»: десятки вражеских кораблей горят у Одессы

  Больше 20 украинских кораблей поражено в Черном море за последние дни. Минувшей ночью ВС РФ продолжили систематическое нанесение групповых ударов по ключевым объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, задействованным в логистическом обеспечении украинской армии.

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Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
долго запрягали...
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1 м.
Лора Лора
Почему? По кочану дали и сразу стали воевать по русски!
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1 м.
Misha Glusch
уничтожайте каждое корыто, держащее курс к берегам бандеростана
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4 н.