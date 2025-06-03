Стоит отметить, что в первой смене отдохнет 135 детей не только из Новоаннинского, но и соседних районов.
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Стоит отметить, что в первой смене отдохнет 135 детей не только из Новоаннинского, но и соседних районов.