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Leonard Nimoy Was In Tim Burton's TV Version Of Aladdin With James Earl Jones As The Genie

Leonard Nimoy Was In Tim Burton's TV Version Of Aladdin With James Earl Jones As The Genie

This 1980s anthology series featured an episode with Leonard Nimoy, James Earl Jones, and Robert Carradine in a whimsical take on the tale of Aladdin.

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