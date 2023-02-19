Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне

Анхель Ди Мария – самый эффективный игрок «Ювентуса» в текущем сезоне. В матче 23-го тура Серии А против «Специи» (2:0) полузащитник отметился забитым голом спустя 10 минут после выхода на замену.
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