Нганну – о бое Фьюри и Усика: «Не знаю, как Тайсон сможет драться после нашей встречи 28 октября»

«Не знаю, как в боксе работают медицинские отстранения, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», – написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну, который 28 октября подерется с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.