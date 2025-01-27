Мирошник: контингент, несогласованно вошедший на Украину, будет законной целью ВС РФ

Посол призвал ЕС не "прикидываться", что "миротворцы" будут служить установлению мира Любой контингент, прибывший на территорию Украины без согласования с РФ, автоматически будет считаться законной целью для российских войск.
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