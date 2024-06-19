Пожар охватил веранду и крышу жилого дома в Кировском районе Крыма

Вечером 18 июня сотрудникам чрезвычайного ведомства сообщили о пожаре в крымском селе Бабенково.К месту происшествия выехали сотрудники пожарной части села Приветное, подразделение ГУ МЧС России по РК, в том числе одно звено ГДЗС.
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