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МОСИНФОРМ

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Представители бизнеса создают в Москве ландшафтные композиции в рамках фестиваля «Сады и цветы»

Представители бизнеса создают в Москве ландшафтные композиции в рамках фестиваля «Сады и цветы»

Столичный бизнес продолжает активно участвовать в проекте «Лето в Москве». Уже ставшее традиционным сотрудничество позволяет крупным компаниям присоединяться к фестивалю ландшафтного дизайна «Сады и цветы» и за собственный счет создавать масштабные зеленые композиции.

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