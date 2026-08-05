Представители бизнеса создают в Москве ландшафтные композиции в рамках фестиваля «Сады и цветы»

Столичный бизнес продолжает активно участвовать в проекте «Лето в Москве». Уже ставшее традиционным сотрудничество позволяет крупным компаниям присоединяться к фестивалю ландшафтного дизайна «Сады и цветы» и за собственный счет создавать масштабные зеленые композиции.