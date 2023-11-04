Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

ВераВерная

Прекрасный актёр, один из любимых...Игорь Савочкин обладал невероятной органикой, про таких говорят, что они не играют, их герои просто живут на экране. Ни одной проходной роли у него не было. Он и сам говорил, что довольно избирателен, соглашается на роль, только если она его цепляет. Очень жаль, что рано ушёл, сколько прекрасных работ мы не увидели...Внешне для меня он всё же более схож с Болтневым, хотя идеально вылепленное лицо заставляет присмотреться и к Олялину. А вот Валерий Приёмыхов( это вообще моя любовь) на мой взгляд слишком красив, тут другие ассоциации. Спасибо за пост памяти, светлая память штучному актёру Савочкину Игорю Юрьевичу!