Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

Начиная с эпизодического красного командира в «Троцком» 1993-го года, почти за тридцать лет в профессии Игорю Юрьевичу чаще всего доставались роли жестких мужчин, обладающих нестандартной, но привлекательной внешностью, силой и харизмой.

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Комментарии
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ВераВерная
Прекрасный актёр, один из любимых...Игорь Савочкин обладал невероятной органикой, про таких говорят, что они не играют, их герои просто живут на экране. Ни одной проходной роли у него не было. Он и сам говорил, что довольно избирателен, соглашается на роль, только если она его цепляет. Очень жаль, что рано ушёл, сколько прекрасных работ мы не увидели...Внешне для меня он всё же более схож с Болтневым, хотя идеально вылепленное лицо заставляет присмотреться и к Олялину. А вот Валерий Приёмыхов( это вообще моя любовь) на мой взгляд слишком красив, тут другие ассоциации. Спасибо за пост памяти, светлая память штучному актёру Савочкину Игорю Юрьевичу!
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2 д.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка. Я там фильм восстановила. Он короткий, но такой... за сердце хватает!
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2 д.

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