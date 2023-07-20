Царьград RAFAEL HENRIQUE/GLOBALLOOKPRESS Денис Ракша объяснил, почему Россия не выходит из ВТО.
Почему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой
Комментарии
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N
Nata
Иски подать можно, но результат один - на кокосовом масле большая дуля. ВТО выгодно было только "приватизаторам", но и их надежды не в полной мере были удовлетворены. Как была западным странам наша страна куском дармового сыра, так и осталась, хотя слегка уже ими же и покусанным.
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12 час.
Андрей Сергеевич
Вздёрнуть на берёзе этого экономизда! За ноги.
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12 час.
СВ
Сергей Васильевич
В таких жестких условиях санкций давно нужно перейти на двусторонние соглашения. Теряет страна гораздо больше.
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10 час.
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