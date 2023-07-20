Почему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой

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Nata

Иски подать можно, но результат один - на кокосовом масле большая дуля. ВТО выгодно было только "приватизаторам", но и их надежды не в полной мере были удовлетворены. Как была западным странам наша страна куском дармового сыра, так и осталась, хотя слегка уже ими же и покусанным.