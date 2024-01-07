До 40 лет мы издеваемся над своим организмом, а после 40 – он над нами

Жена с любовником. Звонок в дверь. — Ой, это муж! Прыгай в окно!— А ничего, что 13 этаж— Сейчас не время для суеверий!!! По накалу идиотизма, фраза "умеренные террористы" сродни фразе "чуть-чуть беременная".