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До 40 лет мы издеваемся над своим организмом, а после 40 – он над нами

До 40 лет мы издеваемся над своим организмом, а после 40 – он над нами

Жена с любовником. Звонок в дверь. — Ой, это муж! Прыгай в окно!— А ничего, что 13 этаж— Сейчас не время для суеверий!!! По накалу идиотизма, фраза "умеренные террористы" сродни фразе "чуть-чуть беременная".

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