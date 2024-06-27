Вы сможете пресечь эвакуацию своей машины — в Госдуме рассмотрят законопроект

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, благодаря которому будет проще остановить процесс эвакуации автомобиля, если сам автовладелец в этот момент находится непосредственно рядом со своей машиной.
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