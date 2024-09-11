Трамп и Харрис схлестнулись на дебатах: какие обвинения сыпят друг на друга кандидаты в президенты США

ВАШИНГТОН, 11 сентября, ФедералПресс. Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила Дональда Трампа в содействии поставкам чипов Китаю, что, по ее мнению, привело к модернизации вооруженных сил КНР.
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