Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом

Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в воскресенье, 14 января, назвал встречу в Давосе по украинской «формуле мира» пропагандистской операцией и фарсом.
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