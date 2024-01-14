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Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом

Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом

Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в воскресенье, 14 января, назвал встречу в Давосе по украинской «формуле мира» пропагандистской операцией и фарсом.

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