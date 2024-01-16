Новая веха в истории SpaceX: состоялся 300-й успешный запуск

Falcon 9 запускает в космос аппараты Starlink15 января 2024 года / © SpaceX В результате пуска первая ступень ракеты Falcon 9 B1073 совершила посадку на платформу после своего 12-го полета, а все 23 спутника были развернуты на орбите.
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