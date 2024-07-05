YouTube заблокировал каналы исполнителей Shaman и Полины Гагариной

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы певца Shaman и певицы Полины Гагариной. Ранее оба исполнителя попали в санкционный список Евросоюза из-за участия в спонсируемых государством концертах и мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил .
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