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Журнал о бизнесе и инвестициях

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YouTube заблокировал каналы исполнителей Shaman и Полины Гагариной

YouTube заблокировал каналы исполнителей Shaman и Полины Гагариной

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы певца Shaman и певицы Полины Гагариной. Ранее оба исполнителя попали в санкционный список Евросоюза из-за участия в спонсируемых государством концертах и мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил .

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