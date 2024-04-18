Жители готовы платить больше. В Алтайском крае может снова вырасти плата за капремонт

Участники заседания призвали "аккуратно" подходить к этому вопросу, чтобы не было общественного взрыва Размер платы за капитальный ремонт может вновь вырасти в Алтайском крае из-за острого дефицита финансирования программы капремонта многоквартирных домов.
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