Взлет тарифов! Проезд по М-4 «Дон» подорожал: «Автодор» здорово ударил по карману

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В компании объяснили это ежегодной индексацией. К примеру, стоимость поездки от Москвы до Краснодара для автомобилей первой категории с понедельника по четверг увеличится на 360 рублей, достигнув 4610 рублей.

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