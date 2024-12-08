Трамп сообщил об отсутствии желания мстить оппонентам после прихода к власти

Победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что не станет предпринимать попыток отплатить тем, кто выступал против него во время электоральных процессов, когда возглавит державу.
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