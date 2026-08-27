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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о «Тракторе»: «Меня не хотят видеть в Челябинске. То, что там говорят – чепуха. Предложение поступило, когда я уже подписал контракт с «Сибирью»

Нападающий « Сибири » Евгений Кузнецов высказался о несостоявшемся переходе в « Трактор ». Сообщалось, что этим летом челябинский клуб предлагал контракт 34-летнему форварду.

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