Торговая война между США и Канадой неожиданно вышла на географический уровень. Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, по которому озеро […] The post Указом Трампа Онтарио переименовано в Америку appeared first on Медиакратия.
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