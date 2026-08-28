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Медиакратия

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Указом Трампа Онтарио переименовано в Америку

Указом Трампа Онтарио переименовано в Америку

Торговая война между США и Канадой неожиданно вышла на географический уровень. Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, по которому озеро […] The post Указом Трампа Онтарио переименовано в Америку appeared first on Медиакратия.

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