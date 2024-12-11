Средний платеж по ипотеке составляет 35 тысяч рублей

Средний платёж по ипотеке в России сегодня составляет чуть больше 35 тысяч рублей. При этом в Москве он, конечно, выше – 55 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 44, в городах-миллионниках, в том числе Нижнем Новгороде, – 33 тысячи рублей.