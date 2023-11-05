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Подготовка волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет проходить в Тверской области

Подготовка волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет проходить в Тверской области

В тверском мультимедийном парке «Россия — Моя история» 2 ноября состоялась встреча по старту в регионе программы по привлечению, отбору и подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2024 году.

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