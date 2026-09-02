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Новости Липецка

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Спасатели Липецка за август спасли 38 человек и помогли 44

Спасатели Липецка за август спасли 38 человек и помогли 44

За месяц спасатели Липецка совершили 330 выездов, 38 человек спасли, 44 — оказали помощь. Часто причиной происшествий становилась неосторожность самих пострадавших.

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