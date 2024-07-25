Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара
    И дебилы, ведь они ПОВЯЗАНЫ амерами.В МИД России пооб...
  • Александр Котов
    странно, что не на хохляндскомГлава Вологодской...
  • Валентин Щербаков
    Странно, как можно выбирать бывшую эскортницу, грубо говоря, шлюху, кандлидатом в президенты, тем более, что харрис н...Харрис официально...

Boeing признает вину в мошенничестве и сговоре в связи с двумя катастрофами

Boeing признает вину в мошенничестве и сговоре в связи с двумя катастрофами

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что согласилась признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования Минюстом США крушений двух самолетов серии 737 MAX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх