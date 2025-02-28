Дубай (ATP). 1/2 финала. Оже-Альяссим сыграет с Алисом, Циципас встретится с Грикспором

Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 24 февраля – 1 марта 2025 ATP 500 Призовой фонд – 3 237 670 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Кентен Алис (Франция) Феликс Оже-Альяссим (Канада) Дата проведения 28 февраля, 16.
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