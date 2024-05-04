Как такое возможно? Редкое заболевание кардинально изменило внешность собаки

Пользователи социальных сетей обсуждают уникальный случай полной смены окраски собаки из США. Американец Мэт Смит выложил в Сеть серии фотографий, на которых можно проследить, как окрас его питомца Бастера постепенно меняла цвет.
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