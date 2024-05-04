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Как такое возможно? Редкое заболевание кардинально изменило внешность собаки

Как такое возможно? Редкое заболевание кардинально изменило внешность собаки

Пользователи социальных сетей обсуждают уникальный случай полной смены окраски собаки из США. Американец Мэт Смит выложил в Сеть серии фотографий, на которых можно проследить, как окрас его питомца Бастера постепенно меняла цвет.

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