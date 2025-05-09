Бастрыкин взял на контроль дело о глюкометрах для новосибирских детей

Больным детям поставили партию некачественных устройств, что негативно сказалось на их здоровье.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по жалобам родителей детей, страдающих сахарным диабетом, которым, по заявлениям, выдали некачественные глюкометры.