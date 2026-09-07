Федерация автоспорта Испании сообщила о гибели гонщика Амороса

Испанский гонщик Пабло Аморос погиб в аварии на гонке GTI Trophy в Уэльве, сообщает Королевская испанская федерация автоспорта.
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