Слух: Microsoft отказалась от обновленного Xbox Series X, консоль следующего поколения получит внешний дисководСогласно утекшим в сентябре судебным документам Microsoft, компания собиралась в этом году запустить в продажу обновленные модели Xbox Series X и Xbox Series S, однако теперь эти планы были отменены.