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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: Microsoft отказалась от обновленного Xbox Series X, консоль следующего поколения...

Слух: Microsoft отказалась от обновленного Xbox Series X, консоль следующего поколения...

Слух: Microsoft отказалась от обновленного Xbox Series X, консоль следующего поколения получит внешний дисководСогласно утекшим в сентябре судебным документам Microsoft, компания собиралась в этом году запустить в продажу обновленные модели Xbox Series X и Xbox Series S, однако теперь эти планы были отменены.

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