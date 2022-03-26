В России задумались над созданием криптоградов – офшорных зон для легализации криптовалюты

В ЛДПР считают, что в России для поддержания регионов можно открыть криптограды. Об этом, как пишет РБК, заявил заместитель главы фракции Ярослав Нилов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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