Сергунина: Московскую цифровую киноплатформу посетили более 15 тысяч человек

Осенью 2023 года в столице заработала Московская цифровая киноплатформа, благодаря которой участники кинопроцесса могут в упрощенном порядке решить организационные вопросы — арендовать реквизит или забронировать локацию.
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