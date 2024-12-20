НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

OpenAI представила o3 — самый умный ИИ в мире, который на 88 % догнал человека В пос...

OpenAI представила o3 — самый умный ИИ в мире, который на 88 % догнал человека В пос...

OpenAI представила o3 — самый умный ИИ в мире, который на 88 % догнал человекаВ последний день акции Shipmas, в рамках которой было обещано в течение 12 дней показывать, анонсировать и рассказывать о новых ИИ-функциях, компания OpenAI представила пару больших языковых моделей нового поколения o3 и o3-mini, обладающих способностью рассуждать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх