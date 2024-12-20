OpenAI представила o3 — самый умный ИИ в мире, который на 88 % догнал человека В пос...

OpenAI представила o3 — самый умный ИИ в мире, который на 88 % догнал человекаВ последний день акции Shipmas, в рамках которой было обещано в течение 12 дней показывать, анонсировать и рассказывать о новых ИИ-функциях, компания OpenAI представила пару больших языковых моделей нового поколения o3 и o3-mini, обладающих способностью рассуждать.