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Военное обозрение

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Неуправляемые авиационные ракеты Zuni на Украине

Неуправляемые авиационные ракеты Zuni на Украине

Украина получила от США несколько тысяч неуправляемых авиационных ракет Zuni. Пентагон отдал последние запасы такого оружия, но оно предсказуемо не помогло получателям.

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