Неуправляемые авиационные ракеты Zuni на Украине

Украина получила от США несколько тысяч неуправляемых авиационных ракет Zuni. Пентагон отдал последние запасы такого оружия, но оно предсказуемо не помогло получателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Французский генерал: Преимущество на стороне России, и уже мало кто верит в выход Украины на границы 1991 года
- Противник отошёл в западную часть Весёлого, армия России прижимает ВСУ к реке Казённый Торец на Покровском направлении
- Украина разместила авиацию на аэродромах третьих стран, рассчитывая, что ВС РФ не будут их атаковать, считает источник
Свежие комментарии