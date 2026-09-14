🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — доброволец первой волны, ветеран СВО Вячеслав Третьяков (позывной «Китаец») Прочитав переписку Энгельса с Каутским, стоящий на низшей ступени развития, бывший пёс Шарик заявил профессору Преображенскому, что не согласен с обоими.