🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — доброволец первой волны, ветеран СВО Вячеслав Третьяков (позывной «Китаец») Прочитав переписку Энгельса с Каутским, стоящий на низшей ступени развития, бывший пёс Шарик заявил профессору Преображенскому, что не согласен с обоими.
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