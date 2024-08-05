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Регионы России

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Трое нижегородцев потеряли почти 4 миллиона рублей из-за инвестиций в интересах мошенников

Трое нижегородцев потеряли почти 4 миллиона рублей из-за инвестиций в интересах мошенников

Трое нижегородцев потеряли более 3 миллионов рублей вместо того, чтобы заработать на инвестициях. За минувшие сутки в полицию с аналогичными заявлениями обратились трое нижегородцев: они стали жертвами интернет-мошенников, предлагавших увеличить доход, вложив деньги.

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