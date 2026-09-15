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Аргументы и Факты

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Ученые впервые нашли останки гигантского диплодока на территории Европы

Ученые впервые нашли останки гигантского диплодока на территории Европы

Палеонтологи из Испании зафиксировали первые на территории Европы находки останков диплодока — гигантского динозавра из группы завропод.

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