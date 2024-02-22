Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина унижают США

Владимир Барышев

Позор стране, в которой, президент США, ведет себя как дешевка шкодник, позволяющий себе публично оскорблять президента России! Это говорит о полном отсутствии, какой нибудь культуры во всей стране, неужели в Америке, не нашлось ни одного порядочного человека, способного заткнуть рот, этому старому выжившему из ума маразматику! Как можно иметь какое либо дело, с такой страной! Позор США!