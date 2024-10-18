Выдача ипотеки на ИЖС в сентябре упала почти в четыре раза

Снижение спроса на ипотеку на строительство частных домов в «Дом.РФ» объясняют завершением действия программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС и которую приходилась значительная доля выдач — около 60% В сентябре российские банки выдали 3,6 тыс.